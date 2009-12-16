Минэкономики выдало 8 лицензий на льготный импорт

Министерство экономики Украины выдало 8 лицензий на льготный импорт 184,3 тыс. тонн сахара-сырца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель министра экономики Виктор ПАНТЕЛЕЕНКО в ходе слушания парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений на тему: «О состоянии дел и перспективах развития сахарной отрасли».

По его словам, Минэкономики выдало 8 лицензий на импорт 184,3 тыс. тонн сахара-сырца, однако 2 субъекта отказались от лицензий. Таким образом, фактически выдано 6 лицензий на импорт 133,3 тыс. тонн сахара-сырца.

Также В.ПАНТЕЛЕЕНКО добавил, что 9 декабря т.г. в Минэкономики была подана заявка на получение лицензии на импорт 8,8 тыс. тонн сахара-сырца.

Как сообщал УНИАН, Минэкономики с 7 декабря т.г. начало регистрацию заявок на получение лицензий на импорт в Украину сахара-сырца из тростника в рамках высвобожденного объема тарифной квоты в размере 69,65 тыс. тонн, независимо от страны-поставщика.

В октябре т.г. Минэкономики распределило квоту на импорт сахара-сырца в 2010 году в объеме 267,8 тыс. тонн.