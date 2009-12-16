В Херсонской обл. вылов рыбы вырос

В Херсонской области вылов рыбы за 11 месяцев 2009 года по сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8,3% и составил 4,54 тыс. тонн.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

В частности, вылов рыбы во внутренних водоемах области увеличился по сравнению с прошлогодними показателями на 47% - до 1,726 тыс. тонн.