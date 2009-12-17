Новый антикризисный закон для АПК

Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует парламенту принять за основу законопроект №5416 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки агропромышленного комплекса в условиях мирового финансового кризиса", сообщает АПК-Информ.

На заседании комитета отмечалось, что законопроект направлен на восстановление созданных для АПК благоприятных условий предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса. В частности, путем внедрения норм, согласно которым сумма налога на добавленную стоимость, которая платится в бюджет перерабатывающими предприятиями всех форм собственности за реализованные ими молоко и молочную продукцию и другую продукцию переработки, направляется на выплату дотаций этим сельскохозяйственным товаропроизводителям в порядке, определенном Кабинетом министров.

Глава комитета, один из авторов проекта Н.Присяжнюк подчеркнул, что указанная норма действует без ограничения срока ее применения и приостанавливается, когда в законе о государственном бюджете на соответствующий год будет предусмотрено, что сумма налога на добавленную стоимость, которая платится в бюджет перерабатывающими предприятиями всех форм собственности за реализованные ими молоко и молочную продукцию, мясо и мясопродукты и другую продукцию переработки скота, закупленного в живом весе (шкуры, субпродукты, костная-, мясо-костная мука), направляется в специальный фонд государственного бюджета с дальнейшим использованием его на осуществление выплаты доплат на одну корову в порядке, определенном Кабинетом министров.

Согласно проекту, не ограничивается срок действия фиксированного сельскохозяйственного налога и специального режима налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства и рыболовства. Предлагается также приостановить операции с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях и т.п.

При обсуждении члены комитета высказали отдельные замечания к документу. В частности, согласно ст. 9 проекта предполагается возможность предоставления Аграрному фонду права осуществлять реализацию объектов государственного ценового регулирования без согласования с Кабинетом министров, что, по мнению парламентариев, не в полной мере согласуется с другими нормами этой статьи. Кроме того, по сути, предложенная редакция допускает получение прибыли, которая, в свою очередь, не согласуется с целью создания Аграрного фонда - обеспечение ценовой стабильности на рынке агропродукции.