Производство продукции животноводства увеличилось

За январь-ноябрь т.г. общий объем производства продукции животноводства по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. увеличился на 3,5%, в т.ч. в аграрных предприятиях - на 10,2%, в хозяйствах населения уменьшился на 0,9%. Об этом 15 декабря сообщил Госкомстат.

В хозяйствах населения на начало ноября содержалось 68,6% от общей численности крупного рогатого скота (в 2008 г. – 67,9%), в т.ч. коров - 78,3% (78,5%), свиней – 54,9% (58,8%), овец и коз - 83,4% (83%), птицы всех видов – 50,9% (53,2%).

В аграрных предприятиях (кроме малых) общий объем выращивания скота и птицы за январь-ноябрь 2009 г. на 11,1% (на 137 тыс. тонн) превысил показатель за аналогичный период 2008 г., в т.ч. птицы - на 13,6%, свиней - на 13,4%; выращивание крупного рогатого скота уменьшилось на 3,2%.

Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации животных на убой составляло 109,2% (в прошлом году - 103,2%).