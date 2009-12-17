В Индонезии увеличился экспорт пальмового масла на 1,1%

Согласно данным сюрвейерской компании Еuropac Control Services, объем экспорта пальмового масла из Индонезии в период с 1 по 15 декабря т.г. увеличился на 1,1% - до 525,4 млн. тонн в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого месяца (519,5 тыс. тонн), сообщает АПК-Информ.

Наибольший объем отгрузок в указанный период пришелся на поставки в Индию (194,9 тыс. тонн), экспорт в страны ЕС-27 составил 120,5 тыс. тонн, а отгрузки в Китай - 83,2 тыс тонн.

Что касается структуры экспортных поставок, то экспорт сырого пальмового масла составил 253,2 тыс. тонн, сырого пальмоядрового масла - 237 тыс. тонн, пальмового олеина - 154 тыс. тонн, стеарина - 29 тыс. тонн.