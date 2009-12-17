В Украине на продуктах будут указывать «с ГМО» или «без ГМО»

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в законы Украины, касающиеся предоставления информации о содержании в продукции генетически-модифицированных компонентов».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 352 из 432 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил на заседании парламента автор документа Олег ЗАРУБИНСКИЙ (фракция Блока Литвина), данным законом предусмотрено внесение изменения в Закон «О защите прав потребителей».

Предусматривается отметка о наличии или отсутствии в составе продуктов питания генетически-модифицированных организмов.

По словам О.ЗАРУБИНСКОГО, отметка об отсутствии таких организмов даст возможность производителям повышать свою конкурентоспособность.

О.ЗАРУБИНСКИЙ сообщил, что также принятым законом предусмотрено, что в течение недели производитель-продавец должен изъять продукцию из продажи в случае выявления недостоверной информации.

Также вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. О.ЗАРУБИНСКИЙ сообщил, что усиливается ответственность за предоставление недостоверной информации относительно наличия генетически-модифицированных компонентов.

О.ЗАРУБИНСКИЙ заметил, что сегодня в Украине 80% сои содержит ГМО, а 50-60% продуктов питания также содержат ГМО, и при этом цены на продукцию с содержанием ГМО не отличаются от цен на продукцию, не содержащую таких компонентов.

По его словам, в странах Евросоюза существует обязательная маркировка, и цена на продукцию с ГМО в полтора раза ниже продукции, которая является экологически чистой.

Также Верховная Рада Украины приняла закон об обязательности информирования граждан о наличии в пищевых продуктах генетически модифицированных организмов (ГМО).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона «О внесении изменений в закон Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов» проголосовали 375 народных депутатов из 435, зарегистрированных в сессионном зале.

Действие этого закона не распространяется на табак и табачные изделия, а также пищевые продукты, произведенные для личного потребления.

Запрещается оборот пищевых продуктов, этикетировка которых не соответствует этому закону и соответствующим техническим регламентам.

Все пищевые продукты, которые находятся в обороте в Украине, этикетируются на государственном языке Украины и содержат в доступной для восприятия потребителем форме информацию о наличии или отсутствии в пищевых продуктах ГМО, что отображается на этикетке пищевого продукта надписью «с ГМО» или «без ГМО», соответственно.