В Винницкой области увеличилась реализация молока

В Винницкой области за 11 месяцев текущего года сельхозпредприятия увеличили реализацию молокопродукции на 15,8%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, – до 109,1 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Сообщается, что цена молока и молочных продуктов, которые реализуются сельхозпредприятиями области, в январе-ноябре снизилась на 14,1% или 0,308 тыс. грн., по сравнению с прошлогодним показателем, - до 1,875 тыс. грн./т.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2009 года реализация молока и молочных продуктов сельхозпредприятиями Винницкой области увеличилась на 15,3% или 12,1 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 91,1 тыс. тонн.