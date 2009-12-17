В Винницкой области уменьшилось производство круп

Предприятия Винницкой области в январе-ноябре текущего года выработали 4,953 тонн круп, что на 8,8% или на 0,477 тонн меньше, чем в январе-ноябре 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что сокращение производства круп в январе-ноябре в Винницкой области состоялось в связи с дефицитом сырья.

В то же время, в ноябре т.г. против октября производство увеличилось на 25,57% или на 1 тонну – до 933 тонн, а против ноября прошлого года производство круп увеличилось на 76,37% или на 404 тонны.

Как сообщал УНИАН, в январе-октябре т.г. предприятия Винницкой области выработали 3,960 тонн круп, что на 19,2% или на 0,941 тонны меньше, чем в январе-октябре 2008 года.

Производством круп в Винницкой области занимается 6 предприятий.