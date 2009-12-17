Белицкий молочно-консервный комбинат остановил работу

ОАО "Белицкий молочно-консервный комбинат" (Полтавская обл.), крупнейший производитель сгущенного молока в Украине, остановило работу из-за критического увеличения долга по возмещению НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Полтавской ОГА Валерий АСАДЧЕВ.

«Предприятие остановилось. Никто не мог себе представить, что предприятие не получит долг по НДС, и у них не будет хватать оборотных средств. Сегодня предприятие остановилось. Люди в отчаянии. Получали хорошие зарплаты, набрали кредитов и теперь сидят без денег», - сказал губернатор.

Он также отметил, что руководство ОГА проведет встречу с собственниками предприятия, которые планируют вместо производства сгущенного молока переориентироваться на консервирование овощей.

Справка УНИАН. Контрольный пакет акций ОАО «Белицкий молочно-консервный комбинат» принадлежит ООО «Альмира» (г. Харьков), подконтрольному Александру ЯРОСЛАВСКОМУ.