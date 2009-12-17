Ющенко: нужны новые механизмы поддержки села

Президент подчеркивает необходимость разработки новых механизмов поддержки села

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость разработки новых механизмов поддержки села.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на сессии Общего собрания Украинской академии аграрных наук.

По словам В.ЮЩЕНКО, аграрный рынок имеет чрезвычайно большой потенциал и перспективы.

Он предложил разработать «дорожную карту» – план действий власти и предприятий аграрного сектора.

Среди прочего, В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня Украина имеет все возможности увеличить урожайность зерновых. «Я уверен, что украинские черноземы при значительно меньших затратах могут обеспечить урожайность не меньшую, нежели в Европе», - заметил Президент, подчеркнув, что для этого нужна «более агрессивная политика» и государства, и научных работников, и сельскохозяйственных производителей. «Это наша нефть, это наш газ, если мы говорим о зерновом рынке», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он высказался за необходимость развития возобновительной энергии. Президент подчеркнул, что выработка энергии из биомассы является чрезвычайно перспективной темой для украинской экономики.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что с сегодняшней политикой правительства перспектив у аграрного рынка может не быть.

Президент заметил, что сегодняшняя политика правительства по отношению к аграрному сектору является кризисной. «С такой организацией рынка у нас нет перспективы. Кризис (мировой – УНИАН) ни при чем. Кризис - на 7-м этаже на Грушевского сидит», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, сегодня сельскохозяйственный сектор остается наиболее зарегулированной отраслью. Также он подверг критике то, что правительство уменьшило поддержку сельскохозяйственных производителей, но и при таких условиях, заметил Президент, срываются графики выплат.

Он привел пример, что из Стабилизационного фонда в поддержку АПК выделено только 323 млн. грн., а это лишь 15% от запланированных 2,1 млрд. грн.

Также В.ЮЩЕНКО раскритиковал то, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО «путает резервный фонд с аграрным».

Он в который раз раскритиковал попытку правительства использовать средства Аграрного фонда на закупку техники.

Также не соглашается Президент со схемой возвращения НДС через Аграрный фонд. Он считает такую схему коррупционной.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО раскритиковал политику правительства относительно завоза в Украину большого объема импортного мяса. Он привел статистику, согласно которой в прошлом году было завезено 512 тыс. тонн дешевого импортного мяса, что, по его словам, привело к уменьшению национального производства мяса приблизительно на 550 тыс. тонн. В.ЮЩЕНКО считает, что при такой политике «мы никогда украинского мяса есть не будем». Президент высказался за необходимость быстрейшего урегулирования данного вопроса.

Также были подвергнуты критике действия правительства на запрет экспорта украинского зерна, ограничения цен на сельскохозяйственную продукцию и т. п. «Почему сельскохозяйственный производитель становится кредитором всей нации?», - спросил президент.

В то же время, по словам В.ЮЩЕНКО, сегодня АПК работает не благодаря правительству, а вопреки его политике, и поэтому, несмотря на проблемы, есть и достижения.