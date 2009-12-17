Цены на сахар растут

Стоимость белого сахара на торгах в Лондоне в четверг достигала максимальной отметки, по крайней мере, с 1989 года на спекуляциях, что поставки будут отставать от спроса второй год подряд, сообщает Дело.

Стоимость мартовских контрактов на поставку белого сахара на Liffe в 12:27 МСК составляла $676,9 за тонну, что на $10,2 (1,5%) выше показателя на закрытие рынка накануне. Ранее в ходе торгов цена поднималась до $680,7 за тонну - максимальный уровень не менее чем с января 1989 года.

"Дальнейший потенциал роста - $684,69 и $693,85 за тонну", - полагает аналитик Sucden Financial Research Бренда Салливан.

Выпуск сахара в Бразилии, крупнейшем его мировом производителе, в этом году увеличится менее значительно, чем прогнозировалось в сентябре. По данным министерства сельского хозяйства страны, будет выпущено 34,6 млн тонн против ранее ожидавшихся 36,7 млн тонн.

В Индии, втором по величине производителе сахара в мире, в первые два месяца нового сельскохозяйственного сезона (октябрь-ноябрь) выпуск сократился на 9,6%. Хотя ранее сообщалось, что в Индии может вырасти производство сахара в этом году на 20%.

Потребление сахара в мире в 2009-2010 сельхозгоду может превысить производство на 13,5 млн тонн, прогнозируют аналитики брокерской компании Czarnikow Ltd.

Напомним, в конце августа цена октябрьского фьючерса на сахар по итогам сессии подскочила на 0,87 цента (3,7%) - 24,39 цента за фунт ($539 за тонну). В ходе торгов стоимость сахара поднималась до 24,48 цента - максимального уровня с февраля 1981 года. Недавний рекорд составлял 20,71 цента за фунт на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена какао на Liffe в четверг поднималась до самой высокой отметки с 1989 года, достигнув в ходе торгов 2324 фунта стерлингов ($3756) за тонну, что на 0,5% превышает уровень предыдущего дня.