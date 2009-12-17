Бальзамы «Давній рецепт» и «Цілющий» защитят от простуды

Похолодание - опасный период возникновения респираторно-вирусных заболеваний. Ослабленный иммунитет – привлекательная добыча для вирусов и инфекции. Именно в этот период растет потребление бальзамов на травах. Как отмечает кандидат медицинских наук, доцент Киевской медицинской академии последипломного образования (КМАПО) Александр МИРОНЕНКО, главный щит от болезней это - целебные травы, растущие на украинских землях, а также настойки и бальзамы из них. Бальзамы на травах очень популярны, по экспертным оценкам компании «Петрус», украинский рынок бальзамов составляет около 350-400 тыс. дал в год.

По словам А.МИРОНЕНКО, основой классического лечебного бальзама являются травяная вытяжка, эфирные масла, мед, натуральный яблочный сок и качественный коньяк. Как правило, в букет трав исцеляющих бальзамов входит от 15 до 30 растений, при этом, каждое имеет свою уникальную силу и трудно переоценить их бесценный вклад в здоровье. «В правильном сочетании травы собраны в бальзамах «Давній рецепт», «Цілющий», - отметил специалист.

Входящая в «Давній рецепт» вербена известна противовоспалительным, антисептическим, обезболивающим, противосудорожным, успокаивающим действием, крапива – своеобразный природный поливитаминный концентрат, обладает кровоостанавливающим, ранозаживляющим, стимулирующим, общеукрепляющим, витаминизирующим действием. Полынь - снимает почти все воспалительные заболевания, а шиповник – это настоящий аккумулятор здоровья: витамина С в нем больше, чем в лимоне и смородине!

Во времена сезонного обострения респираторно-вирусных инфекций специалисты настоятельно рекомендуют принимать как можно больше жидкости. На одну чашку чая или кофе достаточно одной столовой ложки бальзама. Такой целебный букет,

бархатный аромат и пикантный вкус «Давнього рецепта» сделают изысканным любой напиток.