На Житомирщине уменьшился приплод телят

В Житомирской области за 11 месяцев к началу года получено 32 тыс. голов приплода телят, что на 5,7 тыс. голов ( 15,1%) меньше периода 2008 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сегодня заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по вопросам агропромышленного комплекса Николай ДЕЙСАН.

« В хозяйствах Житомирского и Барановского районов приплод телят сократился на 43,9 головы - 39%», – уточнил он.

По словам Н. ДЕЙСАНА, агроформированиями региона на 100 голов коров за 11 месяцев года получено 62 головы приплода телят, что на 5 телят меньше аналогичного прошлогоднего показателя. « Хозяйствами Житомирского, Радомышльского и Малинского районов получено только по 41- 49 голов телят», – отметил он.