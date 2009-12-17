В Житомирской обл. производство животноводческой продукции выросло

В Житомирской области за 11 месяцев всеми категориями хозяйств произведено валовой продукции животноводства на 1 млрд. 306,3 млн. грн., что на 26,5 млн. грн. (2,1%) больше показателя за аналогичный период 2008 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель губернатора Житомирской области по вопросам АПК Николай ДЕЙСАН.

По его словам, в том числе сельхозпредприятиями произведено указанной продукции на 214,2 млн. грн., что на 10,9 млн. грн., или 5,4% больше, чем было на 1 декабря 2008 года.