ТМ «Горілочка» - спонсор выступления группы «Фристайл»

Предновогодняя программа

ТМ «Горілочка» выступила спонсором большой предновогодней танцевальной программы, посвященной 20-летию группы «Фристайл». Об этом УНИАН сообщил глава пресс-службы ГК «Петрус» Александр ПЕТРУЛЕНКОВ. Сообщается, что выступление состоится 21 декабря в Киевском Дворце Спорта. Концерт пройдет в рамках юбилейного тура, посвященного 20-й годовщине творчества коллектива. Среди гостей программы: «Ласковый май», «Нэнси», «Парк Горького», Кай Метов, «Сладкий сон», «Радиофреш», Альберт Салтыков, Олег Гаврилюк, А.Горбашов, Е.Болдышева (экс-«Мираж») и многие другие. Справка УНИАН. Группа компаний «ПетРус» - предприятие частной формы собственности, которое объединяет группу торгово-промышленных компаний разных сфер бизнеса: производства алкогольных напитков, кондитерских и бисквитных изделий, сельскохозяйственной продукции, таможенно-складских услуг, дистрибуции ликеро-водочных изделий, косметики, продуктов питания, транспортных средств, инвестиционных проектов в сфере строительства коммерческой и жилищной недвижимости. Группа компаний «ПетРус» представляет известные в Украине и мире торговые марки: ТМ «Горілочка», ТМ «Златогор», ТМ «Status» Горілка, ТМ «Графська», ТМ «Кришталева буковина», ТМ «Ретро Водка», ТМ «Чекушка», ТМ «Горілочка домашня», ТМ «Кропива», ТМ «Графський» Коньяк ***, ТМ «Давній Рецепт», ТМ «Спелая» Сладкие настойки, ТМ «Сладкая», ТМ «Квітуча Долина». Группа компаний „Петрус ” объединяет: в ликеро-водочной отрасли – ООО Золотоношский ЛВЗ „Златогор”, ДП Уманский ЛВЗ, ООО «Златогор» Лужанский ЛВЗ, ДП Писаревский спиртзавод, ЗАО Кременчугский ЛВЗ.

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