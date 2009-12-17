ВР рекомендует ГПУ дать оценку действиям должностных лиц

Верховная Рада Украины рекомендует Генеральной прокуратуре дать правовую оценку действиям руководства и должностных лиц государственных администраций Киевской области относительно фактов нарушений Конституции Украины и действующего законодательства при предоставлении и переоформлении прав на земельные участки, злоупотребления служебным положением при отчуждении земельных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие постановления “Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов нарушения должностными лицами государственных администраций Киевской области Конституции Украины и действующего законодательства Украины при предоставлении и переоформлении прав на земельные участки” проголосовали 316 народных депутатов из 425, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР приняла к сведению отчет ВСК и направила его Президенту Виктору ЮЩЕНКО, Кабинету министров, Генеральной прокуратуре, Государственному комитету по земельным ресурсам для изучения и соответствующего реагирования.

Кабмину рекомендовано обеспечить безотлагательное рассмотрение вопроса о внесении Президенту представления об освобождении от должностей руководителей Бориспольской и Броварской районных государственных администраций.

Кроме того, депутаты рекомендовали правительству и Госкомзему на протяжении двух месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады предложения по урегулированию на законодательном уровне регламентированного порядка учета физических лиц, желающих получить в собственность земельные участки, гарантирование на уровне закона приоритета местных жителей на получение земельных участков, юридическую ответственность должностных лиц за нарушение земельного законодательства.

Временная следственная комиссия продолжит свою работу и подаст отчет до 19 февраля 2010 года.