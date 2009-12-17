ГНАУ предлагает изменить методику расчета цен на алкоголь

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) предлагает изменить методику расчета минимальных цен на алкоголь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на сегодняшний день при расчете оптово-отпускных цен на отдельные виды алкогольных напитков используются усредненные показатели: производственная себестоимость продукции, включающая в себя стоимость спирта, стоимость комплектующих (бутылка, этикетка, колпачок, упаковка, акцизная марка), расходы на разлив; рентабельность производства (20%), сумма акцизного сбора, налог на добавленную стоимость, себестоимость дистрибуции (опт) (10%). Минимальная розничная цена определяется с учетом минимальной оптово-отпускной цены производителя и 20% торговой надбавки.

«Установление размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков отечественного производства по указанной методике расчета создает благоприятные условия лишь для небольшого сегмента производителей и приводит к уничтожению субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса. Сегодня уже наблюдаются негативные последствия действия установленных минимальных цен для малых и средних производителей в ликеро-водочной отрасли», – говорится в сообщении. При этом отмечается, что сокращение объемов производства и реализации водки и ликеро-водочных изделий является одним из факторов, влияющих на поступление в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей.

Сообщается, что ГНАУ разработала проект постановления Кабмина «Об утверждении методики установления минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков и упорядочение вопроса их утверждения и расчета». Проектом предусмотрено, что минимальные оптово-отпускные цены на алкогольные напитки будут подлежать ежегодному пересмотру, будут рассчитываться ГНАУ на основании поданных субъектами деклараций об определении производителем минимальных оптово-отпускных цен на алкогольные напитки и будут утверждаться Кабмином. Минимальная оптово-отпускная цена отдельного производителя на водку и ликеро-водочные изделия определяется с учетом производственной себестоимости продукции, которая включает в себя стоимость спирта, стоимость комплектующих (бутылка, этикетка, колпачок, упаковка, акцизная марка), расходы на разлив; плановую

прибыль, сумму акцизного сбора и налога на добавленную стоимость. Также предусмотрено, что минимальные оптово-отпускные и розничные цены могут быть пересмотрены в случае изменения ставок акцизного сбора и/или налога на добавленную стоимость. «Это позволит оперативно регулировать ценовую политику с учетом изменений на рынке алкогольной продукции. Принятие таких норм будет способствовать развитию отрасли и созданию добросовестной конкуренции между субъектами, будет учитывать интересы малого и среднего бизнеса», – уверены в ГНАУ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины ввел с 15 ноября 2008 года минимальные розничные и оптово-отпускные цены на алкоголь украинского производства. Позже были введены минимальные цены на вино.