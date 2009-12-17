В Винницкой обл. запасы зерна составили 1,14 млн. тонн

По состоянию на 1 декабря т.г., на предприятиях Винницкой области, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, и в сельхозпредприятиях (кроме малых) общее наличие зерна составляло 1,145 млн. тонн, что на 23,5%, или на 0,352 млн. тонн, меньше, чем на 1 декабря 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, из общего количества зерна непосредственно в аграрных предприятиях области было в наличии 649,3 тыс. тонн. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 496,1 тыс. тонн зерна.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали хранящие и перерабатывающие предприятия товаропроизводителям, в январе-ноябре т.г. составляла 816,1 грн. за 1 тонну, что на 11,1% ниже уровня соответствующего периода прошлого года.