В Кировоградской обл. производство мяса упало почти на 23%

В Кировоградской области в январе-ноябре 2009 года производство молочных продуктов и мороженого сократилось на 43,5%, мяса и мясопродуктов – на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

По данным облстата, в целом производство продуктов питания в области за 11 месяцев текущего года выросло на 1,3% по сравнению с январем-ноябрем 2008 года.

С начала года больше всего нарастили объемы производства предприятия по изготовлению подсолнечного нерафинированного масла – на 42,6%, водки и других спиртных напитков – на 36,1%, круп – на 26,5%, кондитерских изделий, включая белый шоколад без содержания какао – на 17,8%, пряников, сладкого печенья и вафель – на 11,6%.

В то же время сократился выпуск хлебобулочных изделий на 8,5%, колбасных изделий – на 15,9%, сдобных изделий – на 20,9%, муки – на 35,5%, жирных сыров – на 54,5%.

За 11 месяцев 2009 года падение производства зафиксировано в машиностроении – на 57,5%, больше всего – на предприятиях по изготовлению машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства – на 77,8%, машин и оборудования общего назначения – на 72,4%, электрораспределительной и контрольной аппаратуры – на 69%.

Индекс производства промышленной продукции по итогам 11 месяцев 2009 года

составил 76,5%, что на 2% больше, чем за 10 месяцев т.г.