В Винницкой обл. производство растительного масла выросло

Перерабатывающие предприятия Винницкой области в январе-ноябре 2009 года произвели 89,419 тыс. тонн нерафинированного растительного масла, что на 74,6%, или 38,212 тыс. тонн, больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, рост производства растительного масла состоялся в связи с увеличением спроса.

В частности, в ноябре производство растительного масла сократилось на 9,08%, или 0,906 тыс. тонн, по сравнению с октябрем т.г. – до 9,071 тыс. тонн, а по сравнению с ноябрем 2008 года – сократилось на 1,8%, или 0,116 тыс. тонн.

В Виннице производство растительного масла за 11 месяцев т.г. возросло на 74,62%, или 38,201 тыс. тонн, по сравнению с январем-ноябрем 2008 года – до 89,396 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году перерабатывающие предприятия Винницкой области выработали 75,478 тыс. тонн нерафинированного растительного масла, что на 1,74%, или 1,334 тыс. тонн, меньше, чем в 2007 году.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями подсолнечного масла в Винницкой области являются Винницкий масложировой комбинат и предприятия "Авис". Всего в Винницкой области производством подсолнечного масла занимаются 4 предприятия, их доля на рынке Украины составляет около 20%.