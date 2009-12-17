«Квиза Трейд» откроет десятый супермаркет Green Hills

Украинская компания «Квиза Трейд», управляющая компания сети «Велика Кишеня» и дискаунтеров «Просто Маркет», 19 декабря т.г. откроет супермаркет «Green Hills» в Кишиневе (Молдова).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, общая площадь супермаркета составляет 1 650 кв. м, торговая площадь – 1050 кв. м.

Это седьмой магазин Green Hills в Кишиневе и десятый супермаркет сети в стране.

Справка УНИАН. Сеть супермаркетов «Green Hills Market» работает на рынке Молдовы – с 1995 года.

В 2007 году 100% акций сети «Green Hills» приобрела ООО «Квиза Трейд», которая также является управляющей компанией сети «Велика Кишеня» и дискаунтеров «Просто Маркет» (Украина).

По состоянию на 17 декабря т.г., сеть «Green Hills Market» представлена 9 магазинами в 4-х городах Молдовы – Кишиневе, Комрате, Бельцах, Оргееве. Совокупные торговые площади «Green Hills Market» составляют 13 750 кв. м. Товарооборот компании в 2008 году составил 93 млн. долл. США.