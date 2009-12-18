Закон о маркировке продуктов с ГМО не предусматривает механизма его выполнения

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что принятый сегодня парламентом закон о маркировке продуктов, которые содержат ГМО (генетически модифицированные организмы), не предусматривает механизма выполнения таких требований.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ТИГИПКО.

“Люди имеют право знать детальный состав продуктов питания, которые они покупают. Но добрые намерения, пусть даже выраженные в форме закона, такого права не обеспечивают», - сказал С.ТИГИПКО, комментируя принятый Верховной Радой Украины Закон «О внесении изменений в законы Украины относительно предоставления информации о содержании в продукции генетически модифицированных компонентов».

Он подчеркнул, что принятым документом предусмотрена лишь административная ответственность должностных лиц недобросовестного производителя. “Этого в данном случае совсем недостаточно. А для самой компании-нарушителя вообще никакой ответственности не предусмотрено, что делает закон нерабочим”, - подчеркнул С.ТИГИПКО.

«Кроме того, до сих пор не решена базовая задача – в стране отсутствует национальная сеть лабораторий, способных достоверно определять состав ГМО в продуктах питания. А значит, невозможно проверить правдивость маркировки, – считает С.ТИГИПКО. – Прежде чем принимать закон, нужно было создать сеть специальных лабораторий и ввести реальную ответственность за невыполнение требований о маркировке».