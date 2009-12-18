В Индии урожай пшеницы вновь станет рекордным

Согласно обновленным прогнозам министерства сельского хозяйства и продовольствия Индии, валовой сбор пшеницы в стране текущем сезоне составит 82,08 млн. тонн, что на 1,5 млн. тонн превышает рекордный показатель сезона-2008/09 (80,58 млн. тонн), сообщает АПК-Информ.

Основной причиной роста производства эксперты называют существенное расширение посевных площадей под зерновой.

По состоянию на 10 декабря местные фермеры засеяли озимой пшеницей 21,73 млн. га, что на 0,13 млн. га больше площади, засеянной на аналогичную дату прошлого года. Напомним, что текущий сезон начался в октябре.