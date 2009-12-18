В Украине намолочено 48,5 млн. тонн зерновых

В Украине по состоянию на 17 декабря 2009 г., согласно оперативным данным, намолочено 48,5 млн. тонн зерна, сообщает АПК-Информ.

Поздние зерновые и зернобобовые культуры к указанной дате были собраны с площади почти 15,47 млн. га, или 99,9%, планируемых к уборке. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 31,3 ц/га.

Также на указанную дату аграрии собрали более 10,7 млн. тонн кукурузы с площади почти 2,1 млн. га, что составляет 99% от плана, при средней урожайности 51,1 ц/га.

По состоянию на 16 декабря 2008 г. в Украине было намолочено 55,17 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 15,32 млн. га. При этом урожайность составляла 36 ц/га. В том числе было собрано 10,9 млн. тонн кукурузы при средней урожайности 46,5 ц/га.

Как сообщалось, в 2008 г. Украина собрала 53,3 млн. тонн зерна (в весе после доработки).

По уточненным балансам Минагрополитики, урожай зерновых в 2009 г. составит почти 46,2 млн. тонн (в весе после доработки).