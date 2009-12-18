Запасы австралийской пшеницы выросли до 4 млн. т

По данным Австралийского бюро по сельскохозяйственным ресурсам и экономике (ABARE), в начале ноября запасы пшеницы в Австралии составили 4,075 млн. т пшеницы, в т.ч. мукомольной — 3,027 млн. т, сообщает Агро Перспектива.

На элеваторах хранилось 3,724 млн. т пшеницы, на предприятиях-переработчиках — 351 тыс. т. По сравнению с октябрем запасы пшеницы в стране выросли на 9%. Запасы пшеницы в Австралии достигают пика в декабре, поскольку в это время в стране заканчивается уборочная кампания.