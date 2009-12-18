Регионы уже закупили 1,4 млн тонн зерна
12:09, 18 декабря 2009Агро
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Регионы по состоянию на 15 декабря сформировали запас продовольственного зерна урожая 2009 года в объеме 1 441,2 тыс. тонн, что составляет 94,1% от плана, сообщает УкрАгроКонсалт.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики.
На аналогичную дату прошлого года было закуплено 1 878,5 тыс. тонн зерна.
Цена закупки пшеницы 3 класса в региональные запасы в настоящее время составляет 1 060 гривен/тонна.
Как сообщалось, по состоянию на 26 ноября регионы закупили 1 432,8 тыс. тонн зерна.
Рекомендованный объем регионального зернового запаса составляет 1,531 млн тонн.
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