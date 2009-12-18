По каналу «Дунай - Черное море» начали перевозить зерно

Как сообщила пресс-служба государственного предприятия «Дельта-лоцман», суда загружаются зерном в украинских, румынских и молдавском портах. Экспорт осуществляется в порты Турции, Греции, Сирии, Туниса и Египта. Так, в октябре в молдавском порту Джурджулешты был открыт современный зерновой терминал, сообщает УкрАгроКонсалт.

«Первое судно в Джурджулештах было загружено пшеницей и вышло из порта 14 октября. Сухогруз «Richmond» вез в Турцию через глубоководный судовой ход «Дунай - Черное море» более 3 тыс. тонн зерна. По состоянию на 6 декабря, в порту Джурджулешты было загружено зерновыми 7 судов. Все они прошли на выход к морю по украинскому судовому ходу», - сказано в сообщении.

Как отметил директор предприятия «Дельта-лоцман» Александр Голодницкий, «несмотря на настойчивость румынской стороны, судо- и грузовладельцы, учитывая экономическую составляющую, отдают предпочтение украинскому судовому ходу».

Ранее администрацией порта Джурджулешты было объявлено, что молдавская сторона в ближайшем будущем планирует увеличить перегрузку зерновых культур.

«Стабильная работа с экспортным зерном наблюдается и в других портах Придунавья. Так, с августа 2009 года в режиме зернового терминала работает портопункт «Килия» Усть-Дунайского морского торгового порта», - также сообщила пресс-служба ГП «Дельта-лоцман».

«С начала отгрузок зерна наше предприятие работает круглосуточно. Не было бы канала, не было бы и экспорта через Килию, а значит - портовики бы не работали», - подчеркнул начальник Килийского портопункта Усть-Дунайского порта Владимир Чернобыкин.

Всего же в ноябре по каналу «Дунай - Черное море» прошло 14 судов с пшеницей, ячменем, рапсом, кукурузой, подсолнечником. Из украинских портов Измаил, Килия, Рени в ноябре было совершено 7 рейсов, из румынского порта Галац - 4, из молдавского порта Джурджулешты - 3 рейса с зерном. По украинскому судовому ходу также было перевезено более 40 тыс. тонн зерна.