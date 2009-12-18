Кабмин упростил выдачу госактов на землю

Кабинет министров постановлением №1350 от 16 декабря разрешил Центру государственного земельного кадастра изготавливать государственные акты на право собственности на землю без предварительной подачи гражданами соответствующего заявления в том случае, если уже готова необходимая техническая документация по землеустройству, сообщает УкрАгроКонсалт.

Госакт на право собственности будет выдаваться вместе с подачей заявления гражданами. Также Кабмин разрешил территориальным органам Госкомзема принимать заявления граждан на бесплатную выдачу госактов, если местные власти отказываются принимать у граждан такие заявления. Напомним, Кабмин выделил на предварительную оплату работ по разработке технической документации по землеустройству 300 млн грн.