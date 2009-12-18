К «Барышевской зерновой компании» присоединятся 4 компании

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО «Зерновой Альянс» (Киевская обл.), ООО «Дружба народов-К» (Черниговская обл.), ООО «Маяк» и ООО «Ричленд-2» (оба - Полтавская обл.) на присоединение к ООО «Барышевская зерновая компания» (Киевская обл.).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

Справка УНИАН. ООО «Барышевская зерновая компания» выращивает и реализует зерновые и масличные культуры, предоставляет услуги по приемке, первичной обработке и хранению зерна в Барышевском и Яготинском районах Киевской области.

ООО «Зерновой Альянс» (Киевская обл.) осуществляет посредническую коммерческую деятельность по купле-продаже продукции сельхозназначения.

ООО «Ричленд-2», ООО «Дружба народов-К» и ООО «Маяк» выращивают и реализуют зерновые и масличные культуры.