ЕК говорит о сговоре ряда компаний

Еврокомиссия подозревает в сговоре ряд компаний, занимающихся импортом бананов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, Комиссия направила письма протеста в рамках антимонопольного законодательства ЕС ряду компаний, которые занимаются импортом и продажей бананов, подозревая их в картельном сговоре и нарушении статьи 101 Соглашения о функционировании Европейского Союза, которая предусматривает запрещение ограничения практики бизнеса.

Перед этим, в ноябре этого года, Еврокомиссия провела неожиданные проверки в помещениях подозреваемых компаний.

Комиссия не сообщает названия компаний.

Письма протеста являются формальным шагом в проведении антимонопольного расследования, в которых Комиссия информирует соответствующие компании об обвинениях, выдвинутых против них.

Компании могут направить письменные ответы, в которых изложить все известные им факты в свою защиту.