Тигипко: земельный кадастр можно создать за полтора-два года

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что создать в государстве земельный кадастр можно за полтора-два года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал заявление представителя Всемирного банка (ВБ) о том, что создание единой национальной системы государственного земельного кадастра при нынешних темпах работ со стороны Украины может затянуться до 2014-2015 годов.

По словам С.ТИГИПКО, отсутствие земельного кадастра оставляет беззащитными простых украинцев – владельцев земельных участков, крестьяне становятся объектами массовых рейдерских атак.

«Украина еще в 2003 году получила целевой кредит от Всемирного банка, – напомнил С.ТИГИПКО. – Виктору ЮЩЕНКО не хватило всего президентского срока, чтобы решить проблему. А значит, все его заявления о преданности идее формирования полноценного земельного рынка в стране – неискренние. Я знаю, что создать кадастр можно и нужно за полтора-два года – если нет, то и финансирование потеряем, и земельная реформа отодвинется на неопределенный срок».