В Черкасской области увеличился вылов рыбы

В речках и водоемах Черкасской области в январе-ноябре т.г. выловлено 4 561 тонн рыбы, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Сообщается, что за 11 месяцев года в речках и водоемах Украины было выловлено 231 тыс. 989 т. рыбы и других водных живых ресурсов, что на 4,7% больше, чем в 2008 году.