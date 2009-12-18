Винницкий аграрный университет получил статус национального

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предоставил Винницкому государственному аграрному университету статус национального.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сообщил сегодня на встрече со студентами и преподавательским коллективом Винницкого государственного аграрного университета.

«За те усилия в учебном процессе, которые были сделаны в вашем университете, за ту блестящую работу по воспитанию специалистов в сфере аграрной науки, аграрной экономики и аграрного сектора как такового, мне приятно сообщить, что сегодня своим указом я предоставил Винницкому аграрному университету статус национального», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Соответствующий указ Президента огласила на встрече заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента в Конституционном Суде Украины Марина СТАВНИЙЧУК.