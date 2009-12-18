Испанская «Барбадильо» планирует реализовать в Украине 210-280 тыс. л вина

Винодельческая компания «Барбадильо» (Испания) планирует реализовать на украинском рынке около 210-280 тыс. литров (300-400 тыс. бутылок) вина в 2010 году. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Киеве генеральный директор компании «Бодегас Барбадильо» Мануэль ВАЛЬДЕКАНТОС.

По его словам, компания вышла на украинский рынок 3 месяца назад и за это время реализовала 140 тыс. литров (200 тыс. бутылок). Гендиректор отметил, что ранее были барьеры для выходы на украинский рынок, однако после вступления Украины во Всемирную торговую организацию и снижения налогов и пошлин это стало более реально. При этом компания считает украинский рынок очень перспективным для себя. «Мы понимаем, что украинский рынок развивается и, несмотря на кризис, растет потребление вина на душу населения. При этом остается очень большое отставание по сравнению с другими европейскими странами», - отметил М.ВАЛЬДЕКАНТОС.

«Мы хотим, чтобы Украина вошла в ТОП-10 экспортных стран для «Барбадильо». Для этого мы должны продавать 350 тыс. литров (500 тыс. бутылок)», - сказал директор по вопросам экспорта компании Стив КУК.

По словам М.ВАЛЬДЕКАНТОСА, ассортимент представленной на украинском рынке продукции состоит из 4 сортов столовых вин и двух сортов хереса, однако в дальнейшем линейка будет расширяться. «На начальном этапе мы нацелены на средний сегмент рынка, а далее заинтересованы в выходе в более высокий сегмент», - пояснил С.КУК. Он добавил, что ценовая политика компании предусматривает продажу вина в Украине по такой же цене, что и в Европе.

По сообщению компании, инвестиции в 2010 г. будут направлены исключительно на построение дистрибуции.

Справка УНИАН. Компания «Барбадильо» создана в 1821 г. в Испании.

На сегодня компания владеет свыше 600 га собственных виноградников и производственными мощностями в районах Херес, Рибера дель Дуэро и Сомонтано. В настоящее время «Барбадильо» является одним из крупнейших производителей и экспортеров Хереса. Продукция компании экспортируется в 38 стран мира.