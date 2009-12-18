В Киеве откроется выставка «С вершин…»

Завтра в Киеве в помещении «Мистецького арсеналу» откроется выставка «С вершин…». Об этом УНИАН сообщили организаторы проекта.

Выставка состоит из трех экспозиций – «Скифское золото», «Коло Свароже» и «Хроника Украины». Приватная коллекция Скифского золота IVст. до н.е – І ст. н.е. насчитывает 21 предмет, среди которых пекторали, гривни, пояс. Она была собрана и легализирована меценатами - коллекционерами: Сергеем БУБКОЙ, Мохаммадом ЗАХУРОМ и Богданом ШЕВЧУКОМ, и входит в негосударственную часть Государственного Музейного Фонда Украины.

Также будут представлены экспозиции скульптур «Коло Свароже» Анатолия КУЩА и картин «Хроника Украины» Романа БОНЧУКА. Отмечается, что Р.БОНЧУК создал одно из наибольших полотен в мире. Размер картины 5 м на 30 м. Более года художник работал над картиною в цехах заводов, использовав 325 литра краски и 45 кистей.

Как сообщил УНИАН глава пресс-службы ГК «Петрус» Александр ПЕТРУЛЕНКОВ, ТМ «Статус» выступила спонсором выставки. Он отметил, что учредители ГК „Петрус ” – Николай Петренко и Людмила Русалина - видят социальную миссию своей компании не только в развитии национального производства, создании новых рабочих мест, но и развитии спорта, поддержке важных общественных, благотворительных, духовных и культурных начинаний.

Выставка будет работать с 21 декабря 2009г. по 19 марта 2010г. 19 декабря с 16.00. и 20 декабря с 10.00. по 18.00. вход на выставку будет бесплатным для всех. Далее стоимость билета составит 30грн., а для пенсионеров и школьников вход будет бесплатным.

Средства, полученные от продажи билетов, будут направлены на приобретение церебрального оксиметра для Национальной специализированной детской больницы «ОХМАТДИТ».

Справочно. Группа компаний „Петрус” представляет известные в Украине и мире торговые марки: «Статус», «Горилочка», «Златогор», «Кропива», «Давний рецепт», «Світ ласощів», «Домашнє свято», «Руслада», «SunMille» и др.

Свою продукцию экспортирует в более двадцати стран мира: Россию, Китай, США, Канаду, Израиль, Испанию, Германию, Польшу, страны Балтии, Казахстан, Армению, Азербайджан и др.