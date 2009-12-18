В Винницкой обл. производство мяса сократилось

Предприятия Винницкой области в январе-ноябре 2009 года сократили производство мяса на 26%, колбасы – на 50,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, причиной сокращения производства мясной и колбасной продукции стал дефицит сырья и оборотных средств у предприятий области.

За отчетный период предприятия области произвели 23,958 тыс. тонн мяса, что на 25,95%, или 8,396 тыс. тонн, меньше, чем за 11 месяцев 2008 года.

В ноябре т.г. по сравнению с ноябрем прошлого года производство мяса сократилось на 23,92%, или 0,666 тыс. тонн, – до 2,118 тыс. тонн. По сравнению с октябрем т.г. производство мяса возросло на 4,18%, или 0,085 тыс. тонн.

Кроме того, в январе-ноябре 2009 года предприятия Винницкой области произвели 3,644 тыс. тонн колбасных изделий, что на 50,41%, или 3,704 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

В ноябре т.г. по сравнению с ноябрем прошлого года производство колбасы сократилось на 42,16%, или 234 тонны, – до 321 тонн. По сравнению с октябрем т.г. производство колбасы сократилось на 7,76%, или 27 тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия Винницкой области сократили производство мяса почти на 20%, а колбасы – увеличили на 6,5% по сравнению с 2007 годом.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями мяса и мясопродуктов в Винницкой области являются предприятия «Тульчинмясо», птицекомбинат «Бершадский», Казатинский птицекомбинат и «Ивано-Франковск-Винницамясо». В целом в Винницкой области работает 20 мясоперерабатывающих предприятий.