Ющенко отмечает перспективность аграрного образования

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что молодежь, которая получает сегодня образование аграрного направления, имеет хорошие перспективы для реализации своих способностей и знаний.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом глава государства сказал сегодня во время встречи со студентами и преподавательским коллективом Винницкого государственного аграрного университета.

«Ни один из тех, кто учится в этом университете, не должен сомневаться в выборе своей дороги. Вы поступили очень мудро, потому что сектор, азы которого вы изучаете сейчас, – один самых модерных национальных секторов», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что Украина возвращает позиции на мировых сельскохозяйственных рынках. Так, по прошлогодним результатам Украина – первая в мире по объемам экспорта ячменя и растительного масла, четвертая - среди экспортеров кукурузы, шестая - среди экспортеров пшеницы. Каждый четвертый доллар украинского экспорта – это продукция агропромышленного комплекса.

В.ЮЩЕНКО также уверен, что Украина скоро выйдет на ведущие позиции по выращиванию рапса и сои. «Это свидетельствует о том, что то, что открывается в украинском сельском хозяйстве, – лишь первая ступенька из тех горизонтов, имеющихся в наших возможностях», – подчеркнул Президент, добавив, что реализовать эти возможности можно, лишь имея образованных специалистов сельскохозяйственной отрасли.

«То, что вы сегодня проходите курс обучения в ведущем аграрном университете страны – это хорошее начало вашей профессиональной жизни», – сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к студентам.