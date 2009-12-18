Депутат предлагает изменить подходы к определению отечественной с/х техники

Депутаты предлагают изменить подходы к определению отечественной сельскохозяйственной техники.

Соответствующий проект закона (№4757 от 17.12.2009 г. ) “О внесении изменений в Закон Украины "О стимулирование развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса”(относительно создания благоприятных условий машиностроительным предприятиям для производства новой ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники) зарегистрировал в Верховной Раде народный депутат Василий ШПАК.

Согласно действующему закону, чтобы техника получила статус отечественной, в ее стоимости удельный вес сырья, материалов, узлов, агрегатов, деталей и комплектующих изделий отечественного производства должен составлять больше 50%. В.ШПАК предлагает к этим 50% засчитывать также расходы на оплату труда и прямые производственные расходы.

В соответствии с законопроектом, предусматривается при определении удельного веса стоимости сырья, материалов, узлов, агрегатов, деталей и комплектующих изделий отечественного производства в себестоимости сельскохозяйственной техники, которая производится, учитывать также расходы на оплату труды со связанными начислениями, энергетические и другие прямые производственные расходы. Как объясняет депутат, они в действующем законе, при перечне производственных расходов, не отмечены и часто при освоении новой техники не учитываются.

Законопроект также предлагает к отечественной технике и оборудованию для агропромышленного комплекса относить технику и оборудование, которое изготовляется предприятиями-резидентами Украины, созданными совместными предприятиями, если удельный вес сырья материалов, узлов, агрегатов, деталей и комплектующих изделий отечественного производства вместе с другими расходами составляет: в первый год с даты завершения приемочных испытаний (сертификации) данного вида продукции – не меньше 10%, во второй – 15%, в третий – 20%, четвертый – 40%, в пятый и последующие годы – не меньше 50%.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что потребность в государственной поддержке и стимулировании производства современной конкурентоспособной сельскохозяйственной техники наиболее необходима в период освоения новых видов техники.

Также законопроектом предлагает продлить на последующие годы действие отдельных норм закона, которые ограничиваются сроком до 2010 года, в частности таких пунктов: частичная (до 40%) компенсация государством стоимости сложной техники и оборудования для агропромышленного комплекса; кредитование предприятий отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса осуществляется в порядке предоставления кредитов на общих основаниях и по специальному режиму кредитования, который предусматривает компенсацию ставки по кредитам в размере до 70% учетной ставки, установленной Национальным банком Украины.

Проектом закона предлагается внедрить льготное налогообложение в размере 50% от действующих норм налогов и таможенных сборов на узлы и агрегаты иностранного производства, которые не изготовляются в Украине и ввозятся на ее таможенную территорию предприятиями отечественного машиностроения для изготовления техники и оборудования для агропромышленного комплекса.