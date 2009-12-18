Журнал «Камуфляж» совместно с ТМ «Горілочка» проведет акцию

Редакция журнала «Камуфляж» совместно с ТМ «Горілочка» накануне Дня защитника отечества планирует провести акцию «Журнал «Камуфляж» збирає друзів», в рамках которой планируется проведение большого гала-концерта в одном из военных гарнизонов.

Как сообщил УНИАН глава пресс-службы ГК «Петрус», спонсора мероприятия, Александр ПЕТРУЛЕНКОВ, планируется, что в гала-концерте примут участие ведущие звезды украинской эстрады, предварительно это будут Мика Ньютон, Гайтана, Асия Ахат, Тина Кароль, Юля Мищенко «Талита Кум», Дует DOMINO, Алена Винницкая, Lama, Наталья Волкова, Алина Гросу, группа «Горячий Шоколад», группа XS, группа Krem’L, Арина Домски.

Отмечается, что в рамках программы «Журнал «Камуфляж» збирає друзів» на протяжении семи лет проведено более 25 концертов в военных гарнизонах на территории всей Украины. В этих мероприятиях приняли участие ведущие звезды украинской эстрады: Ани Лорак, Тина Кароль, Таисия Повалий, Гайтана, гурт СМС, Павло Зибров, Виктор Павлик и другие.