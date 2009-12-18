Новым директором по маркетингу ЛВЗ «Хортиця» назначен Разуваев

Новым директором по маркетингу ЛВЗ «Хортиця» назначен Евгений РАЗУВАЕВ. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что Е.РАЗУВАЕВ сменил на этом посту Николая ШРАМА, который перешел на позицию куратора национального направления HoReCa.

Отмечается, что до назначения Е.РАЗУВАЕВ занимал должность бренд-менеджера торговой марки «Хортиця».

Справка УНИАН. ЛВЗ "Хортиця" (г. Запорожье) – один из крупнейших производителей алкогольной продукции. С 2007 года ДП "Крымский Винный Дом" входит в крупнейший в СНГ холдинг, который объединяет ЛВЗ "Хортиця", ЗАО "Одесский коньячный завод"; ООО "ТД "Мегаполис" (Украина) и ООО "ТД "Мегаполис" (Россия).