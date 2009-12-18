Кулинич уволен с должности

Кабинет Министров Украины своим распоряжением №1529-р от 16 декабря т.г. уволил Владимира КУЛИНИЧА с должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по земельным вопросам (Госкомзема).

Текст соответствующего распоряжения опубликован на правительственном портале.

Согласно документу, В.КУЛИНИЧ уволен с занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Справка УНИАН. В.КУЛИНИЧ был назначен на должность заместителя главы Госкомзема 5 марта 2008 года.