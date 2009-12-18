Кулинич уволен с должности
19:31, 18 декабря 2009Агро
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Замглавы Госкомзема
Кабинет Министров Украины своим распоряжением №1529-р от 16 декабря т.г. уволил Владимира КУЛИНИЧА с должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по земельным вопросам (Госкомзема).
Текст соответствующего распоряжения опубликован на правительственном портале.
Согласно документу, В.КУЛИНИЧ уволен с занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
Справка УНИАН. В.КУЛИНИЧ был назначен на должность заместителя главы Госкомзема 5 марта 2008 года.
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