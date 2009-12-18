Кабмин изменил порядок выдачи госактов на землю

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины государственных актов на право собственности на землю.

Текст постановления (№1350 от 16 декабря т.г.) размещен на Правительственном портале.

Согласно документу, в порядок были внесены дополнения.

В частности, в случае непринятия сельским, поселковым или городским главой или уполномоченным им лицом заявлений о выдаче государственного акта на право собственности на земельный участок или промедления с их передачей, территориальный орган Госкомзема организовывает прием заявлений граждан в соответствующем селе, поселке или городе.

При этом, если техническая документация изготовлена без предварительного предоставления гражданами соответствующих заявлений, допускается передача заказчиком такой технической документации в Центр кадастра для изготовления государственного акта на право собственности на земельный участок. Выдача госакта в таком случае осуществляется одновременно с предоставлением заявления гражданином.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году» от 5 августа т.г. утвердил Порядок бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки.