Откроется вторая очередь «Евробазара на Осокорках»

Завтра, 19 декабря, в Дарницком районе Киева откроется вторая очередь центра торговли «Евробазар на Осокорках».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Евробазара".

Согласно сообщению, в крытом продуктовом павильоне площадью 3 тыс. кв. м разместятся колбасный, молочный, рыбный, бакалейный, овощной и кондитерский отделы, отдел свежего мяса и пекарня.

Одновременно с продуктовым павильоном откроется виномаркет «Поляна» площадью 400 кв. м.

На территории «Евробазара» находится парковка на 300 машиномест, кафе и вещевые торговые ряды.

Как сообщал УНИАН, 13 июня т.г. была запущена первая очередь центра торговли – открыты 286 торговых точек в формате мини-магазинов с отдельным входом и стеклянными витринами или роллетами по фасаду, а также большая парковка, летнее кафе и оптово-розничный павильон.

Справка УНИАН. «Евробазар» на Осокорках - первый из десяти подобных торговых объектов, которые будут построены в Киеве и Киевской области в ближайшие несколько лет. Общая площадь застройки составляет 5 га на более 1 тыс. торговых мест.

Третья очередь центра торговли на более 700 торговых мест запланирована к открытию на 2010 год.