В Крыму площади посевов озимых увеличены на 2,1%

В Крыму в текущем году площади посевов озимых на зерно и зеленый корм под урожай 2010 года превысили аналогичный показатель 2008 года на 2,1%, или 13,4 тыс. га, и составили в целом 646,9 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в частности, площади посевов зерновых культур на зерно увеличены на 2,5%, или 14,9 тыс. га, и составляют 602,6 тыс. га. В структуре площадей зерновых озимых на зерно доля озимой пшеницы составляет 64,8% (в структуре площадей под урожай 2009 г. – 67,7%), озимого ячменя – 34,9% (32%), озимой ржи – 0,1% (на уровне прошлого года).

Сельхозпредприятия области засеяли 456,9 тыс. га озимых (94,3% к площадям под урожай 2009 года), хозяйства населения – 190 тыс. га (127,8%).

По данным Министерства аграрной политики АРК, сев озимых под урожай 2010 года в Крыму завершен.

Как сообщал УНИАН, постановлением Совета министров АРК от 25 августа 2009 года «О ходе подготовки сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности в Автономной Республике Крым к проведению сева озимых культур под урожай 2010 года» было определено расширение площадей сева озимых культур до 664,2 тыс. га, в том числе под зерновые культуры – до 650 тыс. га.