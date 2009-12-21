Аграрии Житомирской обл. за 11 мес. реализовали 444 тыс.т зерна

В Житомирской области на 1 декабря хлебоприемные, зерноперерабатывающие и сельхозпредприятия реализовали за пределы региона 443,9 тыс. тонн зерна более чем на 475 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

В структуре реализации зерна больше всего реализовано кукурузы - 266,5 тыс. тонн (60% от общей реализации), пшеницы - 102,9 тыс. тонн (23,1%), рапса - 35,4 тыс. тонн (9,3%), ячменя - 33,4 тыс. тонн (7,5%). Незначительными партиями также реализовывались рожь, подсолнечник, соя, просо, горох, горчица и семена гречихи. Пшеницу больше всего реализовывало ОАО "Чудновское ХПП"( 25,2 тыс. тонн), ячмень - ООО "Бердичевская солодовая компания" (9,9 тыс. тонн), рапс - ЗАО "Печановский КХП" (8,3 тыс. тонн).

Из общего количества за пределы государства реализовано 413,6 тыс. тонн зерна.