Французская Lactalis приобретает производство твердых сыров в РФ

Французский молочный концерн Lactalis (основной бренд – сыр President) завершает переговоры о покупке Ефремовского маслосыродельного комбината в Тульской области. Для французов эта сделка может стать первым приобретением на российском рынке: ее сумма, включая покупку акций и инвестиции в модернизацию, не превысит 14 млн. евро. Lactalis пока выпускает в России только плавленые сыры (завод в подмосковной Истре был построен с нуля), но стремится в сегмент твердых – на них приходится около 65% рынка.

О том, что Lactalis рассматривает возможность покупки ОАО "Ефремовский маслосыродельный комбинат" в Тульской области (в год выпускает примерно 2,5 тыс. т твердых сыров "Витязь", "Покровский", "Российский", также производит молоко, кефир и проч.), "Коммерсанту" рассказал источник, близкий к переговорам. По его информации, сделка находится в завершающей стадии. "Причина продажи – в низкой рентабельности бизнеса российских локальных производителей – всего 2-3% (рентабельность по EBITDA.– Прим. ред.) против 7-12%, например, у самого Lactalis",– отмечает источник. Выручка ОАО, по некоторым данным, сократилась с 271,2 млн. руб. в 2007 году до 259,7 млн. руб. в 2008-м, чистая прибыль – с 11,08 млн до 59 тыс. руб.

Менеджер российского подразделения Lactalis подтвердил факт переговоров, отметив, что окончательное решение о покупке может быть принято в середине января, сообщает k2kapital.