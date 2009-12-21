В Крыму к началу зимы на 14% снизились запасы кормов

На 1 декабря 2009 г. в сельскохозяйственных предприятиях Крыма (кроме малых), занимающихся животноводством, было в наличии кормов всех видов 111,6 тыс. тонн кормовых единиц (к. ед.), что на 18,3 тыс. тонн к. ед., или на 14,1%, меньше, чем на 1 декабря 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

В том числе запасы концентрированных кормов составили 69,5 тыс. т к. ед., что на 2,2 тыс. т к. ед. или на 3,1% меньше, чем на аналогичную дату 2008 г.

В расчете на одну условную голову крупного скота приходилось по 6,1 ц к. ед. кормов всех видов, в том числе концентрированных - 3,8 ц к. ед. (в прошлом году показатели составляли соответственно 7,2 ц и 4,0 ц к. ед.).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 ноября 2009 г. в сельскохозяйственных предприятиях АРК (кроме малых), занимающихся животноводством, было в наличии кормов всех видов 116,7 тыс. т кормовых единиц, или на 6,3% меньше, чем на 1 ноября 2008 г.