УЗА: Экспорт зерна из Украины сокращается

Темпы экспорта зерна из Украины сокращаются из-за проблем с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС) зернотрейдерам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Киеве в понедельник президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.

По его словам, экспорт зерна из Украины в декабре этого года составит не более 1,5 млн. тонн и будет наименьшим в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2009 – июнь 2010), тогда как ранее страна поставляла на внешние рынки свыше 2 млн. тонн в месяц. "В декабре больше 1,5 млн. тонн мы не экспортируем. Декабрь будет самым неудачным. То, что мы снижаем экспорт, – очень тревожный сигнал", - сказал он.

По его словам, снижение экспорта связано с ухудшением ситуации по возмещению НДС экспортерам, а также хорошим урожаем зерна в странах южного полушария. По его словам, задолженность государства перед зернотрейдерами по возмещению НДС неделю назад составляла 3,5 млрд. грн.

В.КЛИМЕНКО добавил, что невозмещение НДС трейдрам вынудило их снизить закупочные цены на зерно на 20%, а многие экспортеры перешли на заключение валютных контрактов, а не гривневых, как было ранее.

По мнению В.КЛИМЕНКО, если ситуация с возмещением НДС не изменится, планируемого объема экспорта на 2009/2010 МГ в размере 20-23 млн. тонн достичь не удастся.