В Тернопольской обл. увеличена реализация молокопродукции

Сельскохозяйственные предприятия Тернопольской области в январе-ноябре 2009 года реализовали 26,646 тыс. т молока и молочной продукции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, это на 20,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным управления, цена продажи молока и молочной продукции аграрными предприятиями за 11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2008 года снизилась на 13,5% - до 1,92 тыс. грн./т.

Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2009 года объемы продажи аграрными предприятиями молока и молочной продукции увеличились на 22,2% - до 24,937 тыс. т.