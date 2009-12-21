В Тернопольской обл. увеличена реализация молокопродукции
15:03, 21 декабря 2009Агро
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За 11 месяцев на 20%
Сельскохозяйственные предприятия Тернопольской области в январе-ноябре 2009 года реализовали 26,646 тыс. т молока и молочной продукции.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, это на 20,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным управления, цена продажи молока и молочной продукции аграрными предприятиями за 11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2008 года снизилась на 13,5% - до 1,92 тыс. грн./т.
Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2009 года объемы продажи аграрными предприятиями молока и молочной продукции увеличились на 22,2% - до 24,937 тыс. т.
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