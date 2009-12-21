В Тернопольской обл. запасы зерна увеличились

В Тернопольской области запасы зерна по состоянию на 1 декабря 2009 года составили 688,8 тыс. т.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, по сравнению с аналогичной датой прошлого года запасы зерновых увеличились на 7,9%.

В частности, запасы пшеницы в области возросли на 33,4% - до 382,8 тыс. т.

Непосредственно в аграрных предприятиях по состоянию на 1 декабря 2009 года имелось в наличии 454,2 тыс. т зерна (на 12,1% меньше по сравнению с 1 декабря 2008 года), в том числе пшеницы – 234,2 тыс. т.

Запасы семян подсолнечника составляли 4 тыс. т, из них 81,3% хранились непосредственно в аграрных предприятиях.